SOLOTÜRK ekibi Malta'da şehitliği ziyaret etti

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, Uluslararası Hava Şovu'na katılmak üzere geldiği Malta'da, şehitlikteki kabirlere kırmızı karanfil bıraktı. Ekip, daha sonra Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı’nın büyükelçilik konutunda onurlarına verdiği resepsiyona katıldı.

Ekiple bir süre sohbet eden Büyükelçi Kıratlı'ya SOLOTÜRK ekip lideri Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, Malta gösterisine özel olarak hazırlanan imzalı poster takdim etti.

Kıratlı, SOLOTÜRK akrobasi timini Malta'da görmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken ekibe gösterilerinde başarılar diledi.

SOLOTÜRK ekibi, Malta Uluslararası Hava Şovu'nda hafta sonunda iki gösteri uçuşu icra edecek.