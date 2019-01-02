Somali'nin en büyük yardımcısı Türkiye

İç savaş ve kuraklığın yorduğu Soamli halkı bir yandan da artan terör saldırıları ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Türkiye'den Somali için başlatılan yardım girişimleri ülkede sivillerin bir nebze de olsa nefes almasını sağlıyor.

2011 yılında ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünya ülkelerine yaptığı yardım çağrısı sonrası TİKA, Kızılay ve birçok yardım kuruluşu tarafından yapılan yardımlar 500 milyon doları geçti.

Somali'nin hava ve deniz limanlarını işleten Türkiye aynı zamanda yurtdışındaki en büyük askeri eğitim üssünü bu ülkede 2017 yılında açtı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net