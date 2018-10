Sonunda intihar etmeyi önleme bakanı da oldu

İngiltere’de Sağlık Bakanı Jackie Doyle-Price'ın aynı zamanda “intiharı önlemekten sorumlu bakan” görevini de yürüteceği açıklandı.

Başbakan Theresa May tarafından yapılan açıklamada Jackie Doyle-Price’ın, insanların akıl sağlığı için yardım almaktan kaçınmasının önüne geçilmesi ve intiharların azaltılması için çalışacağına dikkat çekildi.

İngiltere’de her yıl 4 bin 500 kişi hayatına son veriyor. 45 yaşından küçük erkeklerin ölüm sebeplerinin başında intihar geliyor.

Dünya Akıl Sağlığı Günü olan 10 Ekim’de konuşan Başbakan Theresa May, akıl sağlığı için yardım istemenin utanç verici bir şey olarak görülmesi yüzünden insanların sessizce acı çekmesinin engellenebileceğini söyledi. May, “Çok fazla can alan intihar trajedisini engelleyebiliriz. Ve çocuklarımızın akıl sağlığına gereken önceliği verebiliriz” dedi.

İngiltere 2018 yılı ilk aylarında da 'Yalnızlıktan Sorumlu Bakan' da atamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 15:33