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Sosyal medyadan hakarete 8 ay hapis cezası

Almanya'da sosyal medyadan Başbakan Angela Merkel'e hakaret eden kişi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avrupa 28.05.2021, 14:28
Sosyal medyadan hakarete 8 ay hapis cezası

Berlin İdare Mahkemesinden yapılan açıklamada, Roland G'nin, Facebook'ta Merkel hakkında hakaret ve nefret içeren mesajlar yazdığı ifade edildi.

Bahçıvan Roland G'nin, Merkel hakkında kullandığı ifadeyle halkı kışkırtarak kamuoyunu suça teşvik ettiği gerekçesiyle suçlu bulunduğu vurgulanan açıklamada, sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Roland G'nin hapis cezasının tecil edildiği bildirildi.

AA

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#sosyal medya #hakaret
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