Srebrenitsa anneleri için iftar kampanyası başlatıldı

Srebrenitsa İslam Birliği Meclisi, başlattığı kampanyayla ramazan ayı boyunca Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda çocuklarını, eşlerini, babalarını ya da erkek kardeşlerini kaybeden onlarca anneye iftar sofrası kuracak.

Kampanyayı başlatanlardan Srebrenitsa Başimamı Damir Pestalic, Bosna Hersek genelinden isteyen herkesin katılabileceği kampanya ile Srebrenitsa annelerinin yanı sıra şehirde yaşayan yaşlı ve kimsesizlere de yardım eli uzatacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalık iftar sofralarının imkansız hale geldiğini anımsatan Pestalic, "Halihazırda iftarlık ulaştırdığımız 21 kişi var. Hayırseverler kampanyaya kulak verirse bu rakam yükselecektir." diye konuştu.

Pestalic, Srebrenitsalı imam Ahmet Hrustanovic ile başlattıkları kampanyanın, Srebrenitsa anneleri ve şehirdeki yaşlılara kimsesiz olmadıklarını göstermeyi amaçladığının altını çizdi.

Srebrenitsalı Müslümanların ramazan ayını coşkuyla karşıladığını aktaran Pestalic, "Teravih namazları şehrin on noktasında kılınıyor. Bunlardan biri Srebrenitsa Anıt Merkezi. Srebrenitsa anneleri, yıllardır teravih namazlarını Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen yakınlarıyla kılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA