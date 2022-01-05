Steinmeier'la 5 yıl daha

Almanya'da 13 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) tekrar aday olan Frank Walter Steinmeier'e destek verecek.

Alman Haber Ajansı DPA'nın parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin yönetimleri seçimde tekrar aday olan 12. Cumhurbaşkanı Steinmeier'i destekleme kararı aldı.

Almanya'da cumhurbaşkanını, Federal Meclis üyelerinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği temsilcilerden oluşan Federal Seçiciler Kurulu belirliyor. Şubat ayındaki seçimlerde 1472 kişi oy kullanacak.

Anayasa'nın 54. maddesine göre seçimi kazanmak için ilk iki turda salt çoğunluk yeterli oluyor. İlk iki turda yeterli oy alınmaması durumunda üçüncü turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Daha önce de hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller (Die Grüne) ve Hür Demokrat Parti (FDP) Steinmeier'i destekleyeceklerini açıklamıştı.

5 Ocak 1956 doğumlu deneyimli siyasetçi Steinmeier, SPD'den Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Almanya'da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor.