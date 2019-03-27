Stockholm'de patlama

İsveç'in başkenti Stockholm yakınlarındaki sanayi bölgesi Vallingby'de büyük bir patlama meydana geldiği, patlama sebebiyle yaralıların olduğu aktarıldı. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

HAFİF YARALILAR VAR

Yerel saatle gece 01.00’de meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre hafif yaralananlar oldu.

Polis kuvvetleri en az 5 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Çevredeki binaların ve otomobillerin de zarar gördüğü bildirildi.

Adının Mustafa Yıldız olduğu öğrenilen görgü tanığı, evini sarsan bir patlama sesiyle uyandığını söyledi.





Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 15:32