Stoltenberg: "Karar Türkiye'ye ait

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin birlikte veya ayrı ayrı onaylanması hakkındaki görüşü sorulan Stoltenberg, iki ülkenin birlikte başvuru yaptığını, Türkiye ile muhtıra imzaladıklarını, kendisinin de Türkiye'ye iki ülkenin üyeliğini birlikte onaylama çağrısı yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Benim pozisyonum değişmedi. İsveç ve Finlandiya'nın onaylanmak için aynı durumda olup olmadığı konusunda Türkiye'de farklı değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Bu, Türkiye'nin kararıdır. Türkiye'nin elinde iki belge var. Biri Finlandiya, diğeri İsveç ile yapılan katılım protokolleri. NATO müttefikleri olarak almamız gereken tüm kararlar alınmış durumda. 30 müttefik, İsveç ve Finlandiya'yı davet etti. 30 müttefik katılım protokollerini onayladı. Şimdi her bir müttefik ülkenin (üyeliğe) onay vermesi gerekiyor. 28 ülke halihazırda onay vermiş durumda. Türkiye ve Macaristan onay vermedi. Bu nedenle iki ülkeyi birlikte onaylama, ki ben bunu tavsiye ettim, veya yalnızca bir katılım protokolünü onaylama kararı sadece Türkiye'ye aittir. Bu NATO kararı değil, Türkiye'nin kararıdır."

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe hazır olduğu yönündeki pozisyonunun devam ettiğini, Türkiye ve Macaristan dahil 30 ülkenin üyelik onayı verdiğinde sürecin tamamlanmış olacağını hatırlatarak iki ülkenin NATO üyesi olacağına inandığını belirtti.

Stoltenberg, "En önemli mesele sıralama değil. En önemli şey İsveç ve Finlandiya'nın yakında ittifakın üyeleri olmaları. Bunun için bastıracağım. Yarın Türkiye'ye gideceğim. Ele alacağım konulardan biri de bu olacak." dedi.

Silah ve mühimmat üretimi artırılacak

Stoltenberg, iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ele alınan konularla ilgili bilgi verirken de bakanların Ukrayna'ya desteğin artırılmasını görüştüklerini, ayrıca silah ve mühimmat üretiminin artırılması konusunda anlaştıklarını aktardı.

Stoltenberg, savunma sanayisi kapasitelerinin artırılması için üreticilerle temasların olduğunu hatırlatarak Ukrayna'daki savaşta çok ciddi miktarlarda mühimmat kullanımı bulunduğunu, müttefiklerin Ukrayna'ya sevk ettikleri silah ve mühimmatın yerine yenilerinin koyulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bakanların ayrıca NATO'nun savunma planlaması çerçevesini de onayladığını aktaran Stoltenberg, Rusya'nın saldırgan tavrı, terör tehdidi, Çin'in ortaya koyduğu sınamalara karşı NATO'nun savunma planlamasının gelecek yıllar için imkan ve kabiliyetlerdeki değişimi yönlendireceğini ifade etti.