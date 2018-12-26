Strazburg Avrupa'nın en büyük camisine hazırlanıyor

Fransa'nın Strazburg şehrinde bu yıl inşaasına başlanann Strazburg Eyüp Sultan Camisi tamamlandığında 3 bin 500 kişiye hizmet edecek.

Almanya'nın Köln şehrinde Genel Merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından hayata geçirilen projeyle ilgili IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, genel merkezde gazetecilere açıklamada bulundu.

Ergün, "2018 yılının ekim ayında temeli atılan cami ve külliyemiz 3 buçuk yılda tamamlanacak.Camimiz Balkanlar dahil Avrupa'nın en büyük camisi olacak. Tamamen Osmanlı mimarisiyle yapılan bir cami. Sadece içinde 3 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek, müştemilatıyla birlikte aynı anda 5 bin kişi namazkılabilecek" dedi.

Kaynak: Ajanslar