Antonio Tajani, Adalet Bakanı Carlo Nordio ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile beraber düzenlediği basın toplantısında, cezaevinde sıkı tecrit altında tutulduğu için açlık grevi yapan anarşist Cospito'nun sağlık durumu ve bunu protesto için son dönemde yapılan şiddet eylemlerini değerlendirdi.

Yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik saldırıyla Cospito'nun durumundaki ilişkiye dikkati çeken Tajani, "Şu anda uluslararası anarşist bir ağı var ki bunlar dayanışma içinde ve dünyanın her yerinde İtalya'ya yönelik saldırı yürütülüyor." dedi.

Antonio Tajani, son dönemde Yunanistan, Almanya ve İspanya’daki şiddet eylemlerinin dışında farklı boyutlarda Bolivya, Şili, Arjantin, Brezilya ve İsviçre’de de İtalyan misyonlarının veya kültür enstitülerinin hedef alındığını belirterek, "Tüm ülkelerde hem içeride hem de bulunduğumuz ülkelerden güvenliğimizin arttırılmasını istedik." ifadesini kullandı.

Yurt dışında İtalyan misyonlarına ve yurt içinde kamu kurumlarına yönelik anarşist grupların şiddet eylemlerine başvuranlarla pazarlık yapmayacaklarını dile getiren Tajani, "Herkesin şiddete karşı hükümetin eylemlerini desteklemesini umuyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Nordio da açlık grevi yaparak hapishane koşullarını değiştirtmek isteyenler karşısında hiçbir anlaşma yapmayacaklarını, böyle bir anlaşma yapmaları halinde sıkı tecrit altında tutulan diğer mahkumların da benzer şeylere yöneleceğini kaydetti.

Nordio, "Şiddetle karşı karşıya kaldığınızda onunla müzakere etmezsiniz." dedi.

Bakan Nordio, Cospito'nun sağlık durumu kötüleştiği için Milano’daki cezaevine alındığını, tecrit koşullarında bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Piantedosi de anarşistlerin uyguladığı saldırı yöntemlerinin “terör saldırısı” biçiminde olduğuna işaret ederek, tüm devlet binalarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Bu arada, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ndeki görüşmelerde de iktidar partisi İtalya’nın Kardeşleri (FdI) milletvekili Giovanni Donzelli’nin, merkez soldan Demokratik Parti’den (PD) 4 vekilin cezaevinde anarşist Cospito ile görüştüğünü söylemesi sonrası mecliste sert tartışmalara yol açtı. PD ve sol partiler, Donzelli’ye tepki gösterdi.

Gayrı Resmi Anarşistler Federasyonu (FAI) elebaşı Cospito, 2006’da bir jandarma kışlasına saldırmak ve 2012’de de bir nükleer enerji firmasındaki üst düzey yöneticinin yaralanmasına karışmaktan mahkum olmuştu.

Cospito, diğer anarşistlerle mektuplaşması ve bazı dergilerde yazılarının yayımlanması gerekçesiyle mayıs ayında kamuoyunda "41bis" olarak bilinen ve genellikle mafya mahkumlarına uygulanan sıkı tecride alınmıştı.

55 yaşındaki Alfredo Cospito, sıkı tecride alınmasını protesto için 100 günü aşkındır yaptığı açlık grevi nedeniyle 40 kilo kaybetmesinin ardından, avukatlarının talebi ve savcılığın da olur vermesiyle dün Sassari’deki cezaevinden Milano’ya nakledilmişti.

İtalyan diplomatların araçları ateşe verilmişti

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 28 Ocak'ta İspanya'nın Barselona kentindeki İtalyan Başkonsolosluğunun girişinin tahrip edildiğini, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Büyükelçilikte görevli İtalyan diplomatının aracının kundaklandığını açıklamıştı.

Berlin'dekine benzer bir hadise, 3 Aralık 2022'de Yunanistan'ın başkenti Atina’daki İtalyan Büyükelçiliği başkatibinin aracının ateşe verilmesiyle de yaşanmıştı.

Ayrıca Livorno kenti merkezli "Il Tirreno" gazetesi editörüne de yine Cospito'nun durumuyla alakalı içinde mermi ve tehdit mesajları olan bir mektup yollanmıştı.

Söz konusu şiddet eylemlerinin, açlık grevi yapan Cospito’nun durumunu protesto maksadıyla anarşist gruplar tarafından yapıldığı belirtilmişti.

Diplomatik misyonlara yönelik eylemlerin dışında başkent Roma'nın bazı semtlerinde ve Trento, Torino, Cenova gibi kentlerde "Cospito'ya özgürlük" sloganıyla küçük anarşist gruplar, protesto yürüyüşü yapmış, bazı kentlerde polis ile göstericiler arasında arbede çıkmıştı.