İtalyan mafya patronu İspanya’da iş bulma merkezinde yakalandı

İtalya’nın başkenti Roma’da kokain ticaretini yürütmekle suçlanan İtalyan mafya patronu Giuseppe Refrigeri, İspanya'da bir iş bulma merkezinde yasal bir iş bulup suç hayatından çekilmeye çalışırken görüldü.

Giuseppe Refrigeri'nin, Banda della Marranella'nın liderlerinden biri olduğu söyleniyor. Polis, çetenin İtalya'nın başkentindeki uyuşturucu ticaretinde neredeyse tekel konumunda olduğunu iddia ediyor.

İspanyol polisi, cuma günü yaptığı açıklamada 66 yaşındaki adamın Costa del Sol tatil bölgesindeki Estapona'daki bir iş bulma merkezinde yasal iş bulmaya çalışırken tutuklandığını belirtti.

Refrigeri'nin, 2018'de ülkeye 325 kg kubar esrar sokmakla suçlanarak arandığı İtalya'ya iadesi söz konusu.

Uyuşturucuların Fransa'da alıkonmasının ardından Roma'da bir mahkeme, polisin Costa del Sol'da saklandığını düşündüğü Refrigeri için uluslararası tutuklama emri çıkardı.

Refrigeri 2018'de İspanya'da tutuklanmış, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütü üyeliğiyle suçlanmıştı.

Refrigeri'nin uyuşturucuların İtalya'ya sokulmasını Costa del Sol'daki evinden organize ettiği iddia edilmişti.

İspanya'da iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Refrigeri geçen hafta tekrar tutuklandı. Polis tutuklamayı cuma günü duyurdu.

İspanya'nın Sivil Muhafız teşkilatı Refrigeri'nin artık lüks bir villada değil, daha mütevazı bir apartman dairesinde yaşadığını aktardı.

Refrigeri, suçtan uzak kalma amacıyla bir polis karakoluna gidip imtiyaz sahibi bir yabancı uyruklu kişi olarak kayıt yaptırmıştı ve Estepona'daki bir iş bulma merkezine düzenli şekilde uğruyordu.

2018'de Maverick II kod adıyla düzenlenen operasyonda Refrigeri ve 13 kişi daha tutuklanmıştı.

Memurlar 500 kg kubar esrar, 6 lüks araç ve uyuşturucuları İspanya'dan İtalya'ya taşımak için özel olarak dönüştürülmüş bir taşıta el koydu.

Mafya patronu yakalandığı sırada İspanyol polisi, İtalyan jandarma teşkilatı Carabinieri'yle ortak çalışma yürütüyordu.

İtalya'da polis, Banda della Marranella çetesinin üyesi olduğu iddia edilen 42 kişiyi 2018'de tutuklamış ve 2 milyon Euro (yaklaşık 18 milyon TL) değerinde mala el koymuştu.

Kaynaklar çetenin kubar esrar tedariğini İspanya'dan İtalya'ya taşımak için Costa del Sol'da Britanyalı uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği içinde olduğunu aktardı.

Polis kaynakları çetenin diğer çetelerden uyuşturucu çalmak için üst düzeyde şiddete başvurduğunu belirtti.

Başka bir çeteye mensup iki İtalyan, bir uyuşturucu zulasının yerini öğrenmek için kaçırılıp 24 saat boyunca işkenceye maruz bırakılmış.

Turist taklidi yapan kişiler uyuşturucuları İspanya'dan İtalya'ya karavanlarla taşımış.

Kaynak: Independent Türkçe