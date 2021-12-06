Süper Yeşil Geçiş sertifikası yürürlüğe girdi

İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sadece aşı yaptıranların ya da hastalığı kısa süre önce atlatanların sahip olabileceği "Süper Yeşil Geçiş" sertifikası sosyal faaliyetlere girişler için zorunlu hale geldi.

Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin 24 Kasım'da "Güçlendirilmiş Yeşil Geçiş" belgesi adıyla açıkladığı ve kamuoyunda "Süper Yeşil Geçiş (Super Green Pass)" belgesi olarak bilinen sertifika yürürlüğe girdi.

Buna göre, restoranların kapalı mekanları, stat, tiyatro, sinema, diskotek ve kamuya yönelik tören, konser ve kutlama alanlarına girişlerde sadece aşı yaptıranların ve Kovid-19 geçirenlerin sahip olabileceği "Süper Yeşil Geçiş" belgesi aranacak.

Hükümetin yine 24 Kasım’da aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren şehir içi toplu taşımada da şehirler arası yolculuklarda olduğu gibi aşı ve hastalığı geçirmiş olmanın yanı sıra son 48 saatte yapılmış negatif sonuçlu testi gösteren "Normal Yeşil Geçiş" belgesi zorunlu hale geldi.

Vakaların artış eğiliminde olduğu ülkede, Süper Yeşil Geçiş sertifikası, Noel ve yılbaşı tatil dönemlerini kapsayacak şekilde 15 Ocak’a kadar yürürlükte kalacak. Hükümet, gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek.

Söz konusu uygulamayla salgında vaka artışının önüne geçilmesi ve aşı kampanyasına olan ilginin artırılması hedefleniyor.

Süper Yeşil Geçiş belgesinin bugün yürürlüğe girmesi dolayısıyla 1,3 milyon kişinin de bu belgeyi dijital ortamlardan indirerek edindikleri bildirildi.

Restoran sahipleri, "Süper Yeşil Geçiş" belgesinden yana

Trevi Çeşmesi yakınlarındaki restoranın sorumlularından Maria Chiara Mazi, "Süper Yeşil Geçiş" belgesinin yürürlüğe girmesiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güncellenmiş yeni uygulama ile bugünden itibaren restoranımıza gelenlere yönelik bu sertifikayı kontrol ediyoruz. Sadece test yaptırarak Normal Yeşil Geçiş belgesi alanları kabul edemiyoruz. Sadece aşı sertifikası olanlar girebilir." ifadesini kullandı.

İnsanların bu konuda kontrollerin sıkı olduğunu bilerek geldiklerini vurgulayan Mazi, "Ellerinde belgeleri zaten göstermek için hazır oluyor. Nadiren bu yeni yasal düzenlemeyi bilmeyenler denk gelebiliyor. Sadece test sonuçları olanlar, giremeyeceklerini biliyor." diye konuştu.

Aynı restoranda ismini vermek istemeyen bir müşteri de uygulamaya ilişkin, "Bu noktaya gelmemeliydi ama salgın devam ediyor, bazı şeyleri mecburen kabul etmek gerekiyor." ifadesini kullandı. Müşteri, aşının zorunlu olması gerektiğini savunurken, "Süper Yeşil Geçiş" uygulamasının bu şekilde işlemeyeceğini de söyledi.

Bir başka restoran sahibi Daniela, uygulamanın doğru olduğunu düşündüğünü belirterek, "Bu durumdan çıkmak için aşılanmamız gerektiğinin tek yol olduğunu insanların da anlamasını umuyorum. Bu bizim için zorluk yaratacak çünkü daha fazla kontrol yapmamız anlamına geliyor. Hepimiz kurallara uyarsak, bu mücadeleyi daha erken kapatırız." diye konuştu.

Aşılama kampanyası

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 98 milyon 729 bin 849 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 779 bin 881 oldu.

Nüfusu yaklaşık 60 milyon olan İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,7’yi buldu.

Bu arada 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 8 milyon 682 bin 311 hatırlatıcı doz uygulandı.

Aşıların tedarik ve dağıtımından sorumlu Acil Tedarik Komiseri General Francesco Figluolo, geçen hafta yaptığı açıklamada, 12 yaş üstü aşısını yaptırmamış yaklaşık 6,3 milyon kişi olduğunu belirtmiş, ekim başında bu sayının 8,4 milyon olduğunu ve bir gerileme yaşandığını açıklamıştı.