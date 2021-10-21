Suriye toplantıları dördüncü gününde

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında süren toplantılar için Komite'nin muhalefet üyeleri TSİ 10.15, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri 10.25'de BM yerleşkesine girerken Esed rejimi temsilcileri 10.30'da geldi.

Komite üyeleri, girişte bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Bugünkü görüşmelerde taraflar, altıncı tur toplantılarının ana gündemi olan "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" kapsamında terörle mücadele ve aşırılık konularını müzakere edecek.

Bunun yanı sıra ulusal egemenlik, ordu, güvenlik, istihbarat ve hukukun üstünlüğü konuları da ele alınıyor.

Özel Temsilci Pedersen, 17 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, "İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil, aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslağı hazırlama sürecine başlamamız." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu yarın sona erecek.