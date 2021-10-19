Suriye toplantılarında ikinci gün tamamlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun ikinci gününde muhalifler, anayasanın temel ilkelerine ilişkin dört madde sundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında devam eden toplantılarda bugün iki oturum yapıldı.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyelerinin katıldığı toplantılar TSİ 17.30'da sona erdi.

Rejim heyeti ve muhalifler BM yerleşkesinden ayrılırken, Özel Temsilci Pedersen ilk kez muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari ve STK temsilcileriyle birlikte hususi toplantı yaptı.

Toplantıya ilişkin BM'den açıklama yapılmadı.

Öte yandan, AA'nın edindiği bilgiye göre, muhalifler ikinci günde anayasanın temel ilkelerine ilişkin ulusal güvenlik, ordu, güvenlik birimleri ve İstihbarat konularını içeren dört maddeyi Pedersen'e sundu.

Suriye Anayasa Komitesi'nin altıncı turu yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.

Altıncı tur toplantılarının ana gündemi, "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" olarak belirlenmişti.

Anayasa taslağının yazımına başlandı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah düzenlenen basın toplantısında, "Özel Temsilci'nin belirttiği ve eş başkanların da kabul ettiği gibi Anayasa Komitesi şimdi bir taslak hazırlama sürecine başladı." ifadesini kullanmıştı.

Fenton, Komite'deki üç heyetin de yeni Suriye anayasa metinlerini sunma, bunlarda değişlik önerme, revizyona gitme de dahil olmak üzere metinler üzerindeki geçici anlaşma ve anlaşmazlık alanlarını belirleme konusunda BM'ye taahhütlerini belirttiklerini vurgulamıştı.

Sözcü Fenton, Pedersen'in anayasal sürecin önemli olduğunu vurguladığını ancak tek başına Suriye'deki ihtilafı çözemeyeceğinin altını çizdiğini kaydetmişti.

Suriye Anayasa Komitesi'nin altıncı turu cuma günü sona erecek.