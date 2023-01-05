Suriyeli bir baba soğuktan donarak ölen kızıyla böyle vedalaştı

Mültecilerin yaşadığı zorluklar bütün dünyanın gündeminde. Irkçı tavır alışlar da aynı şekilde artışta. Herkes mültecilerin insanca yaşam için gösterdiği çabaya şahit olurken gerçek anlamda sorunun çözümü içinse hiçbir şey yapılmıyor.

Belarus-Polonya sınırından geçerek Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli bir babanın soğuktan donarak hayatını kaybeden kızıyla vedalaşması insanlığın içler acısı halini bir kere daha gözler önüne serdi. Askerler tarafından kayda alınan görüntüler vahşi bir rejimden kaçarak dünyanın dört bir yanına savrulan bir halkın yine dünyanın gözleri önünde nelere katlandığını kanıtlıyor.

Soğuktan donarak ölen bir bebek bütün devletlerin “çıkarlarından” daha büyük bir meseledir! “Vallahi senin için bu yollara çıktım...” diyerek evladını ahirete yollayan bir babanın ahı ise bütün devletleri yerle bir edecek güce sahiptir! Soğuktan donarak ölen bebekleri görünce mültecilere insanca bir yaşamı çok görenlerin hesabının ne kadar çetin olacağı gün gibi ortaya çıkıyor.