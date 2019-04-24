Suudi savunma bakanlığı resmi ziyaret için Rusya'ya gitti

Suudi savunma bakan yardımcısı Prens Halid bin Salman Salman Bin Abdülaziz başkanlığındaki bir heyet, sekizinci Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere resmi ziyaret için Rusya'ya gitti.

Prens Halid, Suudi Rusya Büyükelçisi Dr. Raed Qurmali, askeri müşavirlik Genel Sekreteri Talal Al-Otaibi ve Askeri Ataşesi Genel Sekreteri Muhammed Al-Mutairi ile birlikte, Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer sivil ve genelkurmay başkan yardımcısı askeri görevliler tarafından karşılandı.

Kaynak: Arabnews