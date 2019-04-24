Suudi savunma bakanlığı resmi ziyaret için Rusya'ya gitti

Suudi savunma bakan yardımcısı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz., Suudi Büyükelçisi Dr. Raed Qurmali ve Rus üst düzey yetkililer tarafından karşılandı

Suudi savunma bakanlığı resmi ziyaret için Rusya'ya gitti

Suudi savunma bakan yardımcısı Prens Halid bin Salman Salman Bin Abdülaziz başkanlığındaki bir heyet,  sekizinci Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere  resmi ziyaret için Rusya'ya gitti.

Prens Halid, Suudi Rusya Büyükelçisi Dr. Raed Qurmali, askeri müşavirlik Genel Sekreteri Talal Al-Otaibi ve Askeri Ataşesi Genel Sekreteri Muhammed Al-Mutairi ile birlikte, Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer sivil ve genelkurmay başkan yardımcısı askeri görevliler tarafından karşılandı.

Kaynak: Arabnews

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