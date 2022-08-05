İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna-Rusya savaşında yapılan tahıl koridoru anlaşması doğrultusunda Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin yola çıkabilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Draghi, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla aile ve işletmelere yönelik yeni destek paketini açıklarken, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması sonucunda Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemiler üzerindeki blokajın kalkmasına değinen Draghi, "Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme oldu. Bu, aynı zamanda olağanüstü insani bir kriz olarak kendisini gösteren sorunun çözümüne de yardımcı oluyor." dedi.

Draghi, yoksul ve özellikle Afrika ülkeleri için kriz ihtimalinin tam olarak ortadan kalkmadığını ancak tahıl yüklü gemilerin yavaş yavaş da olsa yola çıkmasıyla bu hususta çözümün işlemeye başladığını söyledi.

Mario Draghi, savaş sırasında kaydedilen bu gelişmenin, ateşkese yol açması umudu taşıdıklarını ancak henüz böyle bir şey görmediklerini, taraflar arasında bu konuda herhangi bir ilerleme olduğuna dair bir haberin gelmediğini ifade etti.

İtalya Başbakanı, "Çin, Tayvan ve ABD arasındaki Hint-Pasifik bölgesinde ortaya çıkan karışıklık da Ukrayna'daki savaş bakımından olumlu bir gelişme değil. Hepimizin, Çin'in bir şekilde Rusya üstünden bu ateşkesin sağlanmasına yardımcı olabileceğine dair biraz umudu vardı. Bugün işler bu açıdan da karmaşık bir hal almış durumda. Ne kadar olası olduğunu bilemiyorum." diye konuştu.

Draghi, enerji kaynaklarını çeşitlendirme hususunda attıkları adımlara değinerek, "Hükümet, gaz arzını çeşitlendirdi ve bugün itibarıyla hem gaz arzında istikrar hem de depolama bakımından diğer Avrupa ülkelerinden kesinlikle daha iyi durumdayız. Depolama seviyemiz yüzde 70'in üzerinde." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İtalya da İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebini onaylayan ülkeler arasına katıldı. İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanat Senato'da salı ve çarşamba günü yapılan oylamalar sonucunda İtalya'dan bu iki ülkenin üyeliğine nihai onay çıktı.