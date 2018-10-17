Tahmin edilemeyen sel Fransa'yı vurdu

Güney Fransa’daki Aude bölgesinde Pazar günü geç saatlerde başlayan şiddetli yağışlar ve ardından oluşan sel olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, bir kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Aude Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilik, ayrıca bölgedeki 50'den fazla okulda eğitime bu sabah itibarıyla başlandığını belirtirken, Carcassonne ve Narbonne şehirlerindeki okulların ise gelecek günlerde açılacağını duyurdu.

AUDE’DE YAĞMALAMA OLAYLARI

Aude Valiliği ayrıca, bölgede gıda ve ilk yardım malzemeleri dağıtımı gerçekleştiren bir kamyonu yağmalayan beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, önceki gün bölgede yaptığı incelemeler sırasında, meteoroloji yetkililerinin şiddetli yağış beklentisi hakkında uyarıda bulunduğunu fakat yağışın ve rüzgarın yoğunluğu konusunda doğru tespit yapamadıklarını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise, dün yaptığı açıklamada, olaydan zarar gören vatandaşlara acil yardım sağlanacağını ifade etmişti.

Meteoroloji Müdürlüğü, Aude bölgesinde ilan edilen kırmızı alarmı dün turuncuya çevirmişti.

Alarm bugün itibarıyla tehlikenin geçtiğini bildiren sarı seviyeye çekilerek bölgede suların çekilmeye başladığı ve durumun normale döndüğü belirtilmişti.

Geçen ay da İspanya’da sel felaketi yaşanmış, tatil beldelerini vuran selde hayatını kaybedenlerin olduğu bildirilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 16:57