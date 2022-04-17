Talihli göçmen parasını tahsil edemiyor

Belçika’da oturma izni olmayan bir göçmen, şans ve talih oyunu “kazı kazan”da 250 bin euro kazandı.

Le Soir gazetesi, banka hesabı ile çalışma ve oturma izni için gerekli belgeleri olmayan göçmenin hala kazandığı paraya ulaşamadığını yazdı.

Şans oyununda 250 bin euro kazandığını öğrenen kimliği ve hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmayan göçmen, parasını tahsil etmek için kupon aldığı şubeye gitti.

Şube bu kadar yüklü miktar parayı kendisinin tahsil edemeyeceğini belirterek, düzensiz göçmeni, Ulusal Piyango İdaresi merkezine gönderdi.

Belçika’nın Zeebrugge kasabasında yaşayan düzensiz göçmenin banka hesabı olmaması, oturma ve çalışma izni olmaması yüzünden para burada da kendisine ödenmedi.

Bir süre geçtikten sonra 250 bin euro kazanan kupon ile birlikte göçmen yanlarında olmadan yabancı üç kişi parayı tahsil için bu kez Ulusal Piyango İdaresi'nin kapısını çaldı. Polise yapılan ihbar sonucu bu üç kişi kısa süreli gözaltına alındı.

Polisteki ifadelerinde parayı kazanan göçmen adına tahsilat için geldiklerini belirten bu kişilerin açıklamaları daha sonra aynı göçmen tarafından teyit edildi.

Le Soir, belgeleri olmadığı için banka hesabı açamayan göçmene şu ana kadar paranın tahsilatı konusunda hala bir çözüm bulunamadığını aktardı.

Kaynak: Euronews