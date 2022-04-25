Tartışmalı bölgede patlamalar

Moldova'ya bağlı Rusya taraftarı ayrılıkçı bölge Transdinyester'in başkenti Tiraspol'da devlet güvenlik bakanlığını hedef alan patlamalar meydana geldi.

Devlet televizyonu TSV, binanın camlarının ve kapılarının infilak ettiğini aktarırken olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca TSV, ayrılıkçı bölgenin içişleri bakanlığından yetkililerin, binaya kimliği belirsiz kişilerce bombaatarlı ateş açıldığını söylediğini aktardı.

Olay yerinde terk edilmiş bir el bombası fırlatıcısı gösterilirken olayda can kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: Euronews