TBMM Başkanı Şentop, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle Solingen'deki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.
Avrupa 30.10.2022, 15:50 30.10.2022, 16:33
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve beraberindekilerle taziye evine gelen Şentop, 80 yaşında vefat eden Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç'e taziyelerini iletti.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve Almanya'da faaliyet gösteren dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de aileye taziye ziyaretinde bulundu.
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