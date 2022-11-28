TBMM Başkanı Şentop Avusturya'da

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Schwechat Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Levent Eler, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve Avusturya Parlamentosu Protokol Müdürü Büyükelçi Eva Russek tarafından karşılandı.

İki gün sürecek Viyana ziyaretinde Şentop, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Karl Nehammer, Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüşecek.

Şentop, Yunus Emre Kültür Merkezini de ziyaret ederek, Türk toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde "Türkiye Büyük Millet Meclis Binası Clemens Holzmeister’ın Türkiye’nin Kalbindeki Abidevi Eseri" sergisini açacak.

Şentop’a temaslarında Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AK Parti İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş eşlik ediyor.