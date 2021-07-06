Tedavi gören Lüksemburg Başbakanı Bettel'in durumu ciddi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in sağlık durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Lüksemburg Devlet Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan ve dün hastaneye kaldırıldığı açıklanan Bettel'in gözlem altında tutulduğu belirtildi.

"Başbakan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı değerlendiriliyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Bettel'in 2-4 gün daha gözlem altında tutulmasına karar verildiği kaydedildi.

48 yaşındaki Bettel'in Kovid-19'a yakalandığı 27 Haziran'da açıklanmış, ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesi'ne katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu belirtilmişti.