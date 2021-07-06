Tedavi gören Lüksemburg Başbakanı Bettel'in durumu ciddi
Haziran'ın son haftası AB Liderler Zirvesi'ne katılan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in hastanede koronavirüs tedavisi devam ediyor. Bettel'in durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in sağlık durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Lüksemburg Devlet Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan ve dün hastaneye kaldırıldığı açıklanan Bettel'in gözlem altında tutulduğu belirtildi.
"Başbakan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı değerlendiriliyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Bettel'in 2-4 gün daha gözlem altında tutulmasına karar verildiği kaydedildi.
48 yaşındaki Bettel'in Kovid-19'a yakalandığı 27 Haziran'da açıklanmış, ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesi'ne katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.
Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu belirtilmişti.