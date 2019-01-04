Telefon zombileri ve selfie bağımlıları askere çağrıldı

İngiltere Savunma Bakanlığı orduya asker alımlarını teşvik etmek amacıyla ilginç posterler bastırdı. Telefon zombileri ve selfie bağımlılarına hitaben düzenlenen posterlerde "ülkenin size ihtiyacı var" denildi.

Ordu işe alım başkan yardımcısı Yarbay Ben Wilde, Soldier Magazine'e, mevcut neslin becerilerinin "değişen bir savaş alanında çalışma ihtiyacına uyacağını" söyledi. “Benim neslimin genellikle sahip olmadığı bir teknik know-how seviyesine sahipler” dedi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı başarısız bir çalışma olduğu yorumunu yaptı.

Twitter kullanıcısı Angela Korras "Dalga mı geçiyorsun? # Başarısız" başlığı altına yaptığı yorumda, “Neden İngiltere’deki bir genç, onlara bağımlı oyuncular, telefon bağımlıları diyen bir orduya katılır?” Diye yazdı.

Albay Wilde, girişimin saflara katılmaya çalışan insanların sayısını ve çeşitliliğini arttırdığını iddia ederek eleştirilerden uzak durdu.



Soldier Magazine'e “Kampanya hakkında aldığımız olumsuz açıklamalar haksız.” Dedi.

“İşe almanın zor olduğu gerçeği, daha geniş kamu sektörü için de geçerlidir - daha fazla insan çalıştığında, geleneksel işe alım akışları her zaman mevcut değildir. Bu yüzden toplumun tüm unsurlarıyla konuşuyoruz.”

Kaynak: www.dunyabulteni.net