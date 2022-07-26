Terör örgütü yandaşları paçavralarını bu kez AB'nin başkentinde açtı
Terör örgütü YPG/PKK yandaşı yaklaşık 100 kişi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenledi.
Avrupa 26.07.2022, 14:49
Avrupa Birliği Komisyonu ve Konseyi binalarının önündeki Schuman Meydanı'nda toplanan 100 kadar terör örgütü yandaşı, çevreden geçenlere Türkiye'yi karalamaya çalıştıkları ifadeleri içeren bildiriler dağıttı.
YPG/PKK yandaşları, terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı destekleyen sloganlar attı.
Kaynak: AA
30
az bulutlu
Günün Anketi Tümü