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Terör örgütü yandaşları paçavralarını bu kez AB'nin başkentinde açtı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşı yaklaşık 100 kişi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenledi.

Avrupa 26.07.2022, 14:49
Terör örgütü yandaşları paçavralarını bu kez AB'nin başkentinde açtı

Avrupa Birliği Komisyonu ve Konseyi binalarının önündeki Schuman Meydanı'nda toplanan 100 kadar terör örgütü yandaşı, çevreden geçenlere Türkiye'yi karalamaya çalıştıkları ifadeleri içeren bildiriler dağıttı.

YPG/PKK yandaşları, terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı destekleyen sloganlar attı.

Kaynak: AA
#Belçika #Brüksel #pkk #YPG
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