Tesla'ya 3.2 milyon dolar ırkçılık cezası kesildi

Elektrikli araç tasarlayan, üreten ve Teksas merkezli bir Amerikan şirketi olan Tesla, ırkçı taciz davasını kazanan siyahi eski bir işçisine yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mecbur bırakıldı.

Tesla, 2003 yılında Elon Musk tarafından kurulan bir Amerikan otomobil şirketidir. Şirketin merkezi Kaliforniya'da bulunmaktadır ve elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve güneş panelleri üretmektedir.

Tesla'nın en önemli özelliklerinden biri, tamamen elektrikli otomobiller üretmesidir. Tesla, piyasaya sunduğu elektrikli araçlarla, geleneksel benzinli araçlara göre daha düşük maliyetli ve daha çevre dostu bir seçenek sunmaktadır. Tesla'nın elektrikli araçları, yüksek performansı ve uzun menzili ile de öne çıkmaktadır.

Tesla ayrıca enerji depolama sistemleri ve güneş panelleri üretmektedir. Bu sistemler, evler ve işletmeler için elektrik enerjisi sağlamakta ve enerjiyi depolayarak daha sonra kullanım için saklamaktadır.

Tesla, otomobil endüstrisinde büyük bir etki yaratmıştır ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda dünya genelinde bir lider konumuna sahiptir. Elon Musk, Tesla'nın yanı sıra SpaceX ve diğer birçok teknoloji şirketi ile de tanınmaktadır.

BBC'nin haberine göre, Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ırkçı taciz davasını kazanan siyahi eski bir işçisine yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Federal bir jüri, 2015'ten 2016'ya kadar Fremont fabrikasında asansör operatörü olan Owen Diaz'ın ırksal olarak düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığını tespit etti.

2021 yılında açılan davada 137 milyon dolar istenmiş, yargıç mıktarın aşırı olduğuna kadar vermişti.

Pazartesi günü, Diaz'a 3 milyon dolar cezai tazminat ve duygusal problemler nedeniyle 175 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da "Yeni kanıtlar sunmamıza izin verilseydi, karar sıfır olacaktı. Jüri, sahip oldukları bilgilerle ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Karara saygı duyuyorum" dedi.

Musk, Tesla'nın sunacağı yeni kanıtların ayrıntılarını vermedi. Tesla'nın avukatı Alex Spiro dava sonucuyla ilgili yorum yapmadı.

Davada, siyahi işçilerin düzenli olarak fabrika zemininde ırkçı hakaretlerle ve banyolarda ırkçı duvar yazılarıyla karşılaştığı iddia edildi.

Bir işçinin "günde 50-100 kez" ırkçı hakaretler duyduğu açıklandı.