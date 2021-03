The Sunday Times Foucault hakkındaki iddiaları gündeme taşıdı

İngiliz The Sunday Times gazetesine açıklamalarda bulunan Michel Foucault'nun arkadaşı Guy Surman, Fransız düşünürü 1960'lı yıllarda Tunus'ta yaşadığı Sidi Bu Said kasabasında ziyaret ettiğini anlattı.

Bu ziyaret sırasında Foucault'un küçük çocuklarla ilişki yaşadığına tanık olduğunu iddia eden Sorman, "Küçük çocuklar Foucault'nun arkasından 'Bana ne dersin? Beni de al, beni de al' diye koşuyordu. Sekiz, dokuz, on yaşlarındaydılar. O (Foucault), çocuklara para atıyordu ve 'Akşam 10'da her zamanki yerde buluşalım' diyordu. Her zamanki yer anlaşılıyor ki oradaki mezarlıktı. Mezar taşlarında erkek çocuklarıyla birlikte olurdu. O dönem, rıza konusu gündeme bile gelmedi." ifadelerini kullandı.

Fransız entelektüel Sorman, Foucault'nun aynı şeyi Fransa'da yapmaya cesaret edemeyeceğini belirterek, ülkesinin sanat ve kültür tarihinden isimlerin sömürge coğrafyalarında benzer eylemlerinden örnekler vererek, "Bunun sömürgecilik, bir beyaz emperyalizm boyutu var." değerlendirmesini yaptı.

Foucault'yu bu dönemde polise ihbar veya ifşa etmediği için vicdanen suçluluk duyduğunu ifade eden Sorman, kendisinin Tunus'u ziyaret ettiği aynı gezide bazı gazetecilerin bulunduğunu ancak hiçbirinin konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatmadığını kaydederek, "Foucault bir filozof kral, Fransa'daki tanrımız gibiydi." diye paylaşımda bulundu.

Michel Foucault, 58 yaşında 1984 yılında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca sıra dışı fikirleri ve yaşamıyla tanınan Foucault, 1977 yılında 13 yaşındaki çocuklarla cinsel birleşmeyi yasalaştırmaya çalışan bir dilekçeye imza atmıştı.