Theresa May Prens Selman ile Kaşıkçı’yı görüşecek

İngiltere Başbakanı May, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile başta Kaşıkçı meselesi olmak üzere ikili ilişkileri görüşecek.

Theresa May Prens Selman ile Kaşıkçı’yı görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün yaptığı açıklamada, Arjantin'deki G20 Zirvesinde Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

KAŞIKÇI KONUSUNU GÖRÜŞECEKLER

Theresa May’in Prens’le yapacağı görüşmenin ana konusunun Cemal Kaşıkçı cinayeti olacağı belirtildi.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öldüğü kesinleşen Kaşıkçı’nın cesedi hala aranıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net


 

Prens Selman'dan diplomatik atağa devam

Prens Selman'dan diplomatik atağa devam
Fransız lider Prens Selman ile görüşecek

Fransız lider Prens Selman ile görüşecek
Cezayir'de de Prens Selman'ın ziyaretine tepki var

Cezayir'de de Prens Selman'ın ziyaretine tepki var
ABD'deki Kaşıkçı oturumunda kozlar ortaya serildi

ABD'deki Kaşıkçı oturumunda kozlar ortaya serildi
Veliaht Prens Selman kimdir?

Veliaht Prens Selman kimdir?
YORUM EKLE
Gönder

banner33

banner37