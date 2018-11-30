Theresa May Prens Selman ile Kaşıkçı’yı görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün yaptığı açıklamada, Arjantin'deki G20 Zirvesinde Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

KAŞIKÇI KONUSUNU GÖRÜŞECEKLER

Theresa May’in Prens’le yapacağı görüşmenin ana konusunun Cemal Kaşıkçı cinayeti olacağı belirtildi.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öldüğü kesinleşen Kaşıkçı’nın cesedi hala aranıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



