Tır, mangalcıların arasına daldı: 6 ölü
Hollanda’da tırın yoldan çıkarak mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu 6 kişi öldü, biri ağır yedi kişi yaralandı.
Avrupa 28.08.2022, 17:02
Hollanda Polis sözcüsü Mirjam Boers, 46 yaşındaki ismi açıklanmayan İspanyol sürücünün kontrolündeki tırın, Nieuw-Beijerland köyünde yoldan çıkarak mangal partisindeki kalabalığa daldığını söyledi.
Sözcü Boers kaza sonrası gözaltına alınan İspanyol sürücünün alkolün etkisi altında olmadığınıkaydetti.
Kazada ilk önce 2 olarak açıklanan ölü sayısının ise 6'ya yükseldiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan birinin durumununsa kritik olduğu kaydedildi.
Kaza sonrası tır vinç yardımı ile ile yola çekilirken, kazanın nedeninin tam olarak belirlenmesi için açılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: Euronews
31
açık
Günün Anketi Tümü