Tır, mangalcıların arasına daldı: 6 ölü

Hollanda Polis sözcüsü Mirjam Boers, 46 yaşındaki ismi açıklanmayan İspanyol sürücünün kontrolündeki tırın, Nieuw-Beijerland köyünde yoldan çıkarak mangal partisindeki kalabalığa daldığını söyledi.

Sözcü Boers kaza sonrası gözaltına alınan İspanyol sürücünün alkolün etkisi altında olmadığınıkaydetti.

Kazada ilk önce 2 olarak açıklanan ölü sayısının ise 6'ya yükseldiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan birinin durumununsa kritik olduğu kaydedildi.

Kaza sonrası tır vinç yardımı ile ile yola çekilirken, kazanın nedeninin tam olarak belirlenmesi için açılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Euronews