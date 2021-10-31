"Tiramisunun babası" öldü

İtalyan tatlısı tiramisunun "babası" olarak adlandırılan Ado Campeol 93 yaşında hayatını kaybetti.

Campeol'ün yaşadığı Veneto'nun Bölge Valisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "şehir, yemek ve şarap tarihindeki bir yıldızı daha kaybetti" ifadesini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre, Campeol'ün eşi Alba ve restoranın şefi birlikte yaptı. Ana malzemesi mascarpone peyniri ve kahve ile ıslatılan kek olan tatlı, restoranın menüsüne 1972 yılında eklendi. Ancak restorancı Campeol ailesi, tiramisunun patentini hiçbir zaman almadı.

Türkçe karşılığı "beni al" olarak çevrilen tiramisu, İtalyan mutfağının en bilindik öğelerinden biri haline geldi ve tüm dünyadaki şefler tarafından da benimsendi.

Bir rivayete göre, restoran şefi Roberto Linguanotto, vanilyalı dondurma yaparken içine yanlışlıkla mascarpon peynirinin düşmesi sonucu ortaya çıkan tiramisunun tarifini Campeol’un eşiyle paylaştı.