Tiran'da hükümet karşıtı protesto

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Sosyalist Bütünleşme Hareketinin (LSİ) organize ettiği gösteriye katılan binlerce kişi Başbakanlık binası önünde geçici hükümetin kurulmasını ve erken seçime gidilmesini talep etti.

Göstericilerin bir kısmının Arnavutluk Meclisinin önüne gelerek polis kordonunu delmeye çalışması üzerine arbede yaşandı.

Göstericiler emniyet mensuplarına sis bombası ve çeşitli nesneler atarken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Çıkan olaylarda bazı polis ve göstericiler yaralandı.

Muhalefet lideri ve DP Genel Başkanı Lulzim Basha, parti merkezi önünde toplanan göstericilere yaptığı konuşmada, "Bugün, Tiran ve Millet Şehitleri Bulvarı'nın tarihinde görülen en büyük birlik günüdür. Arnavutluk ve tüm dünya bugün, özgürlük, demokrasi ve Avrupa değerleri için beraber olan bir milletin kararlılığını gördü." dedi.

Cumhurbaşkanı Meta'dan tepki

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlir Meta yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı İlir Meta durumu endişe ile takip ediyor. Barışçıl gösterilerin düzenlenmesi ve huzurun korunması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Meta, herkesi çatışmadan kaçınmaya ve provokasyonlardan uzak durmaya çağırdı." ifadesine yer verildi.

Ülkede muhalefet son haftalarda, geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle hükümet karşıtı protestolar düzenliyor. Önceki protestolarda da arbede yaşanmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise erken seçime gidilmesi fikrine karşı çıkıyor.

DP ve LSİ, 18 Şubat'ta milletvekillerinin istifa kararı aldıklarını duyurarak, hükümetten geçiş yönetimi talep etmişlerdi. Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ise bu karara karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA