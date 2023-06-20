Titanic seferi yapan denizaltı kayboldu, içinde bir milyarder de var

Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğunu bildirdi. Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlattı. ABD Sahil Güvenlik Biriminin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, denizaltıda 5 kişinin olduğu açıklandı.

6,4 metre uzunluğundaki denizaltı ile irtibatın dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğine işaret edilen açıklamada, son sinyalin pazar sabahı alındığı, dolayısıyla denizaltının 24 saatten daha uzun zamandır kayıp olduğu aktarıldı. Denizaltıyı arama çalışmalarına ABD ve Kanada'dan ekipler katılırken, aramalar havadan ve denizden devam ediyor.

İNGİLİZ MİLYARDER DE İÇİNDE

Havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in üvey oğlu Brian Szasz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, babasının Titanik'e inen araçta bulunduğunu belirterek, herkesin dua etmesini istedi. Daha sonra Szasz, söz konusu paylaşımını silerek, "Annem gizlilik nedeniyle paylaşımımı ve ilgili diğer paylaşımları silmemi istedi. Desteğiniz için teşekkürle" ifadesini kullandı.

Titanik enkazını göstermek için kullanılan denizaltı kayboldu! Ünlü milyarder de içinde

Action Aviation'ın da olay öncesi Twitter hesabından "Denizaltı başarıyla hareket etti, Hamish şu anda dalıyor." paylaşımında bulunmuştu.

Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor. ABD merkezli "OceanGate Expeditions" isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor.