TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği deprem konutları teslim edildi

Türkiye'nin Arnavutluk'un Laç şehrinde depremzedeler için inşa ettiği konutlar, ailelere teslim edildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutların teslim törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk hükümet yetkilileri, davetliler ve ev sahipleri katıldı.

Rama, burada yaptığı konuşmada, projenin, depremden etkilenen tüm Arnavut aileler için yeniden yapılanmanın en anlamlı örneği olduğunu söyledi.

Arnavut hükümetinin finansmanıyla diğer bölgelerde de deprem konutlarının yapıldığını anlatan Rama, Laç'taki konut projesinin, Türk hükümetinin finansmanı ve dostu olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan ilgisiyle tamamlandığını vurguladı.

Rama, "Ama o (Erdoğan), buradaymış gibi, burada doğmuş gibi, burada büyümüş gibi ve kendi insanları buradaymış gibi dostluk ve dayanışmanın tüm gücünü hemen sundu." dedi.

"Arnavut kardeşlerimizin ve Balkanlar'daki tüm dost ülkelerin ve milletlerin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Büyükelçi Yörük de Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin, stratejik ortaklık seviyesinde olduğuna işaret ederek, gücünü, köklü tarihi ve insani bağlardan aldığını söyledi.

Bugün bu ortaklığın doğal bir sonucunu hep birlikte kutlamak için Laç'ta toplandıklarını dile getiren Yörük, "Bu tecrübelerimiz ışığında ve cumhurbaşkanımız, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2019 Kasım depremi sırasında, dost ve kardeş Arnavut halkı için ilk andan itibaren devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca uluslararası camia ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Arnavutluk'a yardımcı olunmasına da öncülük ve liderlik etmiştir." diye konuştu.

Yörük, Kasım 2019 depreminde Türkiye'nin Arnavutluk'un yardımına koşan ilk ülke olduğunu anımsatarak, "Türkiye olarak bize ihtiyacı bulunduğu her şartta Arnavutluk'a ve Arnavut kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde her zaman Arnavut kardeşlerimizin ve Balkanlar'daki tüm dost ülkelerin ve milletlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Yeniden İnşa ve Reform Programı Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ise konutların ücretsiz olduğunu söyleyerek, "Tüm Arnavutluk bu mucizeyi bekliyordu. Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve büyükelçiye büyük bir teşekkür borçluyum." dedi.

Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara, ülkenin en güzel yerleşim mahallelerinden biri olan mahalleyi, Türk dost ve müttefikleri ile yaptıkları iş birliğinin meyvesi olarak nitelendirdi.

Konuşmaların ardından başbakan Rama, büyükelçi Yörük ve diğer yetkililer, teslim edilen dairelere yerleşen bazı aileleri ziyaret etti.

Dairelerin aileleri teslimi devam edecek.

522 konut inşa edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konutun inşası için talimat vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

TOKİ tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 522 konut, ticari ünite ve otopark inşa edildi. Konutların temel atma töreni Aralık 2020'de düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu törene video konferansla bağlanmıştı.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.