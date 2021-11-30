Topraklarına ABD askerlerini davet etti

Letonya, Rusya'nın tehditlerine karşı topraklarında kalıcı ABD askeri gücü ve Patriot savunma sistemi istedi.

Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri yığınak yaptığı iddiaları nedeniyle gerginlik sürerken Letonya Dışişleri Bakanı Artis Pabriks ülkesinde kalıcı ABD askeri varlığı istedi. "Yardıma ihtiyacımız var" diyen Bakan Pabriks, "Ülkemizde kalıcı Amerikan askeri varlığı istiyoruz. Ayrıca deniz ve hava savunması, temelde Patriot gibi sistemlere gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından NATO 2017 yılında Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın savunulması için bölgeye 4 tabur asker gönderdi.

Baltık ülkelerini işgal planı olmadığını savunan Rusya ise NATO'yu bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı. Moskova yönetimi mayıs ayında 100 bin askeri Ukrayna sınırına sevk etti.

Askeri uzmanlar Baltık Bölgesi'ni olası bir Rus işgaline karşı en zayıf halka olarak tanımlıyor. NATO'nun ana bölgesine Litvanya ve Polonya arasındaki 60 kilometrelik bir koridorla bağlı olan bölgenin Belarus üzerinden işgaline karşı Almanya'da konuşlu Amerikan askerlerinin yeterince hızlı yetişemeyeceği düşünülüyor.

Kaynak: Euronews