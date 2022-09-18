Torunları, Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutu başında nöbet tuttu

Kraliçe Elizabeth'in 8 torunu, naaşı başında 15 dakika nöbet tutarak 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'ye saygı duruşunda bulundu.

Kral 3. Charles'ın isteği üzerine hem Prens William hem de İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, Kraliçe'nin naaşı başındaki nöbete, askeri üniformalarıyla katıldı.

Nöbete katılan Kraliçe'nin 8 torunundan en küçüğü 14, en büyüğü ise 44 yaşında.

Kraliçe'nin naaşı, 14 Eylül Çarşamba günü Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e götürülürken tabutun arkasında yürüyen Prens Harry'nin, kraliyetteki görevlerini bıraktığı gerekçesiyle üniforma giymesine izin verilmemişti.

- Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.