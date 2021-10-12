Tren raylarda oturan göçmenlere çarptı: 3 ölü

Fransa'nın güneybatısında trenin çarptığı üç kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Kaza yerinin yakınındaki Ciboure'un Belediye Başkanı Eneko Aldana-Douat, sabah saatlerinde tren çarpması sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin raylarda dinlenen göçmenler olduğunu tahmin ettiklerini söyleyerek kazada üç kişinin öldüğünü, bir kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Fransa demir yolu şirketi SNCF, söz konusu trenin Fransa-İspanya sınırındaki Hendaye ile Bordeaux arasında sefer yaptığını belirtti.