Trump'ın güvenlik danışmanı Moskova’da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Bolton ile görüşmesinde, Suriye, Afganistan, Ukrayna ve Kuzey Kore ile ilgili olmak üzere uluslararası güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Görüşmede, bölgesel sorunların çözümü, terörle etkin mücadele ve stratejik istikrarın sağlanması gibi ülkelerimiz arasındaki etkileşime yönelik beklentiler tartışıldı." ifadeleri kullanıldı.

euronews'ün haberine göre ise, toplantıların ana gündem maddesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Silahları Sınırlandırma Antlaşması’ndan (INF) çekilme planlarıydı.

Bolton, Trump'ın anlaşmadan çekilme niyetinin Moskova'yı tehdit etme olduğu yönündeki Kremlin'in iddiaları yalanladı.

INF'den çekilmeleri halinde Avrupa'ya füze konuşlandırılmasıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını belirten Bolton, 2021'de süresi dolan Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması'nın (START) da henüz gündemlerinde olmadığını ifade etti. Bolton ile Patruşev'in anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasını değerlendirdikleri ortaya atıldı ancak ikiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, INF'nin uygulanmasıyla ilgili iki tarafın sıkıntılarını gidermek için Rusya'nın ortak bir çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Bolton, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

INF, ABD ile Rusya arasında Soğuk Savaş'ın son dönemlerinde kısa ve orta menzilli nükleer silahların iki ülke tarafından tümünün kaldırılması ve üretimlerinin yasaklanması amacıyla 1987 yılında Washington'da imzalanmıştı.

Kremlin, Washington yönetiminin yeniden nükleer başlık çalışmalarına başlaması halinde, iki ülke arasındaki nükleer dengeyi korumak için benzer bir şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 01:34