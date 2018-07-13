Trump NATO'dan istediğini aldı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, NATO harcamaları için Avrupa ülkelerinden daha fazla ödeme yapması zirvede yeni gerilime yol açtı. Tüm üyeleri 'Acil Toplantı' talebiyle toplayan Trump yaptığı yaptırım tehditleri ve baskı ile üye ülkelerin savunma bütçe oranlarını arttırmalarını sağladı.

AB’nin ABD’ye ticari olarak “iyi davranmadığını” söyleyen Trump, AB’nin ticari müzakereleri iyi niyetle yapmaması hâlinde Avrupa’dan ithal otomobillere sınırlama getirileceği uyarısında bulundu. Trump, ABD’yi Senato onayı olmadan NATO’dan çıkarma ihtimaliyle ilgili soruya, “Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok” cevabını verdi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump’ın NATO savunma bütçesine katkıyı artırma teklifini olumsuz karşıladıklarını söyledi. Savunma harcamalarında oluşan tehditleri inceledikten sonra orantılı şekilde bütçe çıkartılması gerektiğini dile getiren Macron, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4’e geçişini doğru bulunmadıklarını ve yüzde 2’lik bütçede devam edeceklerini ifade etti.

Hangi Nato ülkesi milli hasılasının yüzde kaçını savunmaya ayırıyor?

NATO üyesi ülkeler, 2014 yılında düzenlenen toplantıda 2024'e kadar 10 yıllık dönem içerisinde gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma kararı aldılar.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 14:31