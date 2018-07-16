Trump ve İngilizler arasındaki kan uyuşmazlığı siyasete nasıl yansıyacak?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın dört günlük Birleşik Krallık ziyareti beklendiği gibi oldukça hareketli geçti. Soğuk ve disiplinli İngiliz halkı için densiz ve provatif hareketler skalası yüksek olan Amerika Başkanının ziyaretini resmi heyetler sabır ile atlatmaya çalışırken halk sokaklara dökülerek tepkisini gösterdi.

Diplomatik prosedürlere uyma konusunda karnesi hiç de güzel olmayan Trump'ın İngilizler için ayrıcalıklı yeri olan Kraliçe'ye beklenen saygıyı göstermemesi İngilizleri neredeyse çıldırttı.

Gaflarına İngiltere hükümet sistemini eleştirmekle devam eden Trump'ın Dışişleri Bakanı Johnson'a açık desteği ise Başbakan'ı oldukça zor durumda bıraktı. Tump'ın aynı üslubunu bugün görüşeceği Rus lider karşısında devam ettireip ettirmeyeceği ise merak konusu.

Konu ile ilgili İngiltere muhabirimiz Osman Hulusi Boyraz'ın analizi için TIKLAYINIZ