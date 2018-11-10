Trump ve Macron, Kaşıkçı için daha fazla bilgi istedi

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri belirtildi.

Fransız basınında, yetkililere dayandırılarak verilen haberlerde, Macron ve Trump'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin daha fazla bilgi vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri, cinayeti şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Haberlerde, iki liderin ayrıca Kaşıkçı cinayetinin Orta Doğu'da istikrarsızlığı artırmasına ve Yemen'de çözüm arayışlarını baltalayacak fırsatlar yaratmasına izin verilmemesi konusunda da fikir birliği içinde olduğunun altı çizildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 20:39