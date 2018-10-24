Trump ve Putin için Paris görüşmesi ayarlanıyor

Moskova’da temaslarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüştü. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, gelecek hafta Paris’te Trump’la bir araya gelmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Putin açıklamasında ABD’nin çekeceğini açıkladığı 1987’de Rusya’yla imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) da dahil olmak üzere silah kontrol konularını Trump’la görüşmek istediğini kaydetti.

Bolton ise Moskova temaslarının ardından yaptığı açıklamada Putin’le Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi konusunu uzunca tartıştıklarını kaydetti. Putin’e seçimlere müdahale etmenin yapıcı olmadığını söylediğini aktaran Bolton, “Bunun Moskova’nın kendi çıkarları için de olumsuz olduğunu söyledim” dedi.

Seçimlere müdahalenin ABD-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemek dışında bir etkisinin olmadığını söylediğini bildiren Bolton, bunun her iki ülke için ama özellikle de Rusya için kayba neden olduğu görüşünü dile getirdi. Bolton, “Ruslar’ın alması gereken ders: Amerikan seçimleriyle uğraşmayın” ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar