Truss ve Sunak çekildi TV tartışması iptal edildi

İngiltere'de Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'ın istifasının ardından boşalan koltuğa oturmak için mücadele eden 5 adaydan Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, televizyondan canlı yayınlanan tartışma programlarının üçüncüsüne katılmayacaklarını açıkladı.

SkyNews haber kanalında salı akşamı gerçekleştirilmesi planlanan programın adayların çekilmesinden dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Muhafazakar Parti milletvekilleri yeni liderlerini seçmek amacıyla pazartesi günü sandık başına üçüncü defa giderek aday sayısını dörde düşürecek.

Haber kanalının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, üçüncü bir canlı tartışma programında adaylar arasındaki anlaşmazlıkların partiye zarar verme ihtimalinin Muhafazakar Parti milletvekillerini endişelendirdiği ifade edildi.

Canlı yayınlanan ilk programda Dışişleri Bakanı Truss "ikna edici" bulunmamış, pazar günü düzenlenende ise eski Maliye Bakanı Sunak'a sert bir dille yüklenmişti. Truss Sunak'ı görevi sırasında vergileri artırarak ülkeyi 'resesyon'a sürüklemekle suçlamıştı.

Diğer bir kadın aday ve eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt da Sunak'ı hedef almış, Mayıs ayında yüzde 9,1 ile rekor kıran enflasyon ve hayat pahalılığının giderilmesi için borç alınmasını önermişti.

Sunak ise bu öneriyi" Sosyalizm" olarak nitelendirmiş ve "Eski muhalefet lideri Jeremy Corbyn bile bu kadar ileri gitmezdi" demişti.

İstifadan sonra başlayan kampanya sürecinde Truss ve Sunak karşılıklı sert açıklamaları ile dikkat çekiyor.

46 yaşındaki Dışişleri Bakanı, Sunak'ın aylardan beri istifa etmek için "doğru zamanı" beklediğini ve bunu 4 Temmuz'da yaparak eski Başbakan Johnson'un "düşüşünü hızlandırdığını" ileri sürüyor.

Sunak ilk sırada

Truss'ın atağa kalkmasına başlıca sebep olarak sıralamada üçüncü durumda olması gösteriliyor. Sunak'ın son iki adaydan biri olmasına kesin gözüyle bakılırken Truss, ilk iki eleme seçiminde eski Savunma Bakanı Morduant'ın gerisinde kalmıştı.

Pazar günü canlı yayınlanan tartışma programının ardından yapılan Opinium kamuoyu yoklamasında katılımcıların yüzde 24'ünün beğenisini toplayan Rishi Sunak ilk sırayı alırken, kendisini yüzde 19 ile Tom Tugendhat, yüzde 17 ile Penny Mordaunt, yüzde 15 ile Liz Truss ve yüzde 12 ile Kemi Badenoch izlemişti. Muhafazakar milletvekilleri pazartesi, salı ve çarşamba günleri adaylar için oy kullanacak ve liderlik yarışındaki sayıyı ikiye indirecek.

Daha sonrasında 200 bin parti üyesinin posta yoluyla katılacağı oylama sonucunda lider seçilecek ve sonuç 5 Eylül'de açıklanacak.

Kaynak: Euronews