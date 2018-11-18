Türk Akımı Projesi'nde dev açılış Erdoğan ve Putin'i buluşturacak

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden 'TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanmasına ilişkin basın açıklaması' başlığı ile yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in iştirakleriyle TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması vesilesiyle 19 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da bir tören gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in iştirakleriyle TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması vesilesiyle 19 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da bir tören gerçekleştirilecektir.

Rus doğalgazını ülkemize ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 km uzunluğunda iki boru hattından oluşmaktadır. İlk hattın ülkemize, ikinci hattın ise Avrupa ülkelerine doğalgaz sevki gerçekleştirmesi öngörülmektedir. TürkAkım üzerinden Rusya Federasyonu'ndan alınacak doğalgazın, Batı Hattı üzerinden alınmakta olan gazı ikame etmesi öngörülmektedir.

TürkAkım'ın ikinci hattından tedarik edilecek gaz ise başta Balkanlar olmak üzere, Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğine katkıda bulunacaktır. Projenin 2019'da tamamlanarak işler hale gelmesi ve ülkemize gaz sevkiyatının başlaması hedeflenmektedir.

Son yıllarda çeşitlenen ve zenginleşen Türkiye-Rusya Federasyonu enerji ilişkilerinde TürkAkım projesi önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir. İki ülke her alanda olduğu gibi, enerji alanında da yakın işbirliğini önümüzdeki dönemde sürdürmekte kararlıdır.

Program vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in gerçekleştirecekleri görüşmede, ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"AVRUPA GÜVENLİĞİ İÇİN KATKI OLACAK"

Öte yandan, dev açılış öncesi konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin Avrupa'nın enerji güvenliğine gerçek katkı sağlayacağını söyledi.

Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TürkAkım'ın Avrupa'nın enerji güvenliği için popülist bir yaklaşım olmadığını belirten Dmitriy Peskov, "Bu enerji güvenliğine gerçek bir katkıdır. Çünkü çok kısa süre sonra bu gaz sadece Türkiye'ye gitmeyecek, sadece Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayacak, daha ileri, Avrupalı tüketicilere de gidecek." dedi.

Pek çok ülkenin TürkAkım doğal gaz boru hattını kendi ülkesine iletme hususunu gündeme getirdiğini aktaran Peskov, bu ülkelerden bazılarının somut olarak bu konuyu sorduğunu, bazılarının da imada bulunduğunu ifade etti.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda 2 boru hattından oluşuyor.

İlk hattın Türkiye'ye, diğer hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2018, 22:34