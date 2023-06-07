Türk kızına ırkçı saldırıda 7 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 25 yaşındaki Asya Karaali, tatil için gittiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ırkçı saldırıya uğradı. Darbedildikten sonra 2 metrelik duvardan aşağıya atılan Karaali'nin vücudunda kırıklar var. Güney Kıbrıs lideri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı arayarak saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. 2 saldırgan yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 25 yaşındaki Asya Karaali, cuma günü Güney Kıbrıs'a gitti.

Aya Napa kentinde 3 kişi tarafından ırkçı saldırıya uğradı. Saldırganlar, Karaali'yi darbettikten sonra duvardan attı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Hastaneye kaldırılan Karaali'nin yüzünde morluklar, vücudunda kırıklar var.

Olayla ilgili KKTC Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Asya'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis de Tatar'ı aradı. Olaydan duyduğu üzüntüyü iletti, saldırıyı kınadı.

Saldırganlardan ikisi, yürütülen soruşturmadan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İki saldırgan cuma günü hakim karşısına çıkacak.