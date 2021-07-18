Türk komşusu için canını tehlikeye attı

Almanya’dan sonra Avusturya’da da etkili olan sağanak ve kötü hava koşulları, Salzburg eyaletindeki birçok yerleşim yerinde hayatı olumsuz etkilerken, selin en çok etkili olduğu Hallein kasabasında restoran işletmeciliği yapan Karaaslan çiftinin de ölümle karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Salih Karaaslan, AA muhabirine, Hallein’ın merkezinde restoran işlettiklerini, yoğun yağış nedeniyle restoranın bahçesinde suların birikmeye başladığını fark ettiğini ve durumu o sırada dinlenmekte olan eşine aktardığını söyledi.

Yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede suyun 1,5 metreye kadar yükseldiğini belirten Karaaslan, sele kapılmış bir aracın evlerinin önünde geçtiğini görünce hemen kendi arabasını güvenli bir yere park ettiğini kaydetti.

Karaaslan, sele kapılan üç aracın bulundukları yerdeki nehrin üzerindeki köprüyü tıkadığını bu durumun suyun daha da artmasına yol açtığını ifade etti.

Selin şiddeti karşısında şoke oldular

Daha sonra restorandan eşini alarak bulundukları yerden uzaklaşmak istediklerini ancak bu sırada eşinin selin şiddeti karşısında şoka girdiğini ve bir müddet bulundukları yerden hareket edemediklerini aktaran Karaaslan, "Restoranın köşesinde beklerken, itfaiye, polis birçok yeri aradık ancak bir sonuç alamadık. Artık karar vermem gerekiyordu ya karşıya geçecek ya da boğulacaktık. Başka bir şansımız yoktu. Orada dursaydık büyük ihtimalle su bizi alıp götürecek ve boğulacaktık." diye konuştu.

Sele kapıldılar

Karaaslan, yolun karşısına geçerken eşi Ayşe'nin suyun şiddetine dayanamadığını ve sürüklenmeye başladıklarını belirterek "Suyun içinde sürüklenirken ben bir yandan eşimi kazağından yakaladım bir yandan da mücadeleye devam etmeye çalıştım. O esnada sağ olsun Avusturyalı komşu suya atladı, onun da yardımıyla suyun şiddetli olduğu yerden kendimizi kurtarmayı başardık." ifadelerini kullandı.

"Avusturyalı komşumuz gözünü kırpmadan suya atladı"

Karaaslan, "Yan komşumuz Alexander Eisenmann bizi suda görünce sağ olsun gözünü kırpmadan suya atladı ve bize yardım etti.” dedi.

Selden kurtulduktan sonra yüksek bir duvarın üzerine çıkarak itfaiyenin kedilerini kurtarmalarını beklediklerini dile getiren Karaaslan, eşinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiklerini söyledi.

Büyükelçi ve Başkonsolos hemen irtibata geçti

Olayın hemen sonrasında hem Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun hem de Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktaran Karaaslan, "Sağ olsunlar bizi aradılar, 'Nasıl yardımcı olabiliriz, neye ihtiyacınız var' diye sordular. Şu an birçok kişi ve kurumun yardımıyla toparlanmaya çalıştığımızı ve herhangi bir şeye ihtiyacımızın olmadığını söyledim kendilerine, yalnız pasaport ve bazı evraklarımız da ne yazık ki suya kapıldı. Bu hususta Başkonsolos bey her türlü yardımı yapacaklarını söyledi bize." dedi.

Hallein'de selde en çok hasar gören iki işletmeden birinin kendi restoranları olduğunu vurgulayan Karaaslan, işletmelerinin selden çok ciddi etkilendiğini, tamamen kullanılmaz hale geldiğini, 100 bin avroya yakın zararlarının olduğunu aktardı.

"Çocuklarım aklıma geldi"

Ayşe Karaaslan da çok kötü bir felaket yaşadıklarını belirterek "Avusturya’da 4 yıldır yaşıyorum, sele kapıldığımda Türkiye’de yaşayan çocuklarım aklıma geldi, başka bir şey düşünemedim." diye konuştu.

Vücudunun selde sürüklenen tarafında açık yaraların oluştuğunu, hastanede tedavi edildikten sonra iş yerlerine geldiklerini dile getiren Ayşe Karaaslan, sel sularının harap ettiği restoranlarını onarmak için çalıştıklarını aktardı.

Alexander Eisenmann: Benim için kim oldukları elbette hiç önemli değildi

AA muhabirine konuşan Avusturyalı Eisenmann, Karaaslan çiftinin restoranlarının bulunduğu binanın bitişiğindeki apartmanın sahibi olduğunu, olay sırasında binaya su girmesini engellemek için önlem almaya çalıştığını anlattı.

Eisenmann, oğlunun kendisine seslenerek, 2 kişinin suya kapıldığını söylediğini aktararak, hemen suya girdiğini, Karaaslan çiftine elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ancak suyun basıncının çok şiddetli olduğunu dile getirdi.

Olayın sıcaklığıyla ilk anda sele kapılan kişileri tanıyamadığını, daha sonra yan komşusu olduklarını fark ettiğini anlatan Eisenmann, "Benim için kim oldukları elbette hiç önemli değildi. Her ne kadar riskli de olsa onlara yardım etmek için kararlı bir şekilde suya girdim." diye konuştu.

Eisenmann, hep birlikte sudan kurtulmayı başardıklarını ve suyun daha az etkili olduğu alana ulaştıklarını ifade etti.

Daha sonra Karaaslan çiftinin burada bir duvarın üzerine tırmandığını, itfaiyeden yardım gelmesini beklediğini söyleyen Eisenmann, kendisinin ise farkı bir yol kullanarak yaşadığı eve dönmeyi başardığını kaydetti.

"(Çavuşoğlu'nun kendisini araması) Çok içten ve samimiydi"

Eisenmann, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini aramasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni aramış olmasından çok mutlu oldum. Çok içten ve samimiydi, bana teşekkür etti, yardım teklifinde bulundu." ifadesini kullandı.

Böyle bir telefonu hiç beklemediğini ve çok şaşırdığını vurgulayan Eisenmann, önce kendisiyle Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı'nın daha sonra da Büyükelçi Ozan Ceyhun'un irtibata geçtiğini anlattı.

Eisenmann, Hallein'da durumun düne oranla çok daha iyi olduğuna işaret etti.

Ancak sel sularının hala birçok evin kiler ve mahzeninden tahliye edilmeyi beklediğini vurgulayan Eisenmann, yaşanan afetin izlerini silmek için herkesin el birliğiyle çalıştığının, böyle zor zamanlarda insanların birbirleriyle dayanışma içinde hareket etmesinin çok memnun edici olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakan Kıran, geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Bu arada Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Ordu ve Giresunlu olan Karaaslan çiftini, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu söyledi.

Ceyhun, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk olarak Karaaslan ailesinin yanında olduklarını belirterek "Ayrıca onları kurtaran Avusturyalı komşularına da şahsen teşekkür edeceğim." dedi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karaaslan çiftinin kurtarıldığı görüntüleri de paylaşarak "Avusturya Salzburg bölgesindeki sel felaketinde suya kapılan Ordulu hemşehrimiz Salih Karaarslan ve eşi Ayşe Karaarslan Avusturyalı komşuları tarafından kurtarıldı. Vatandaşlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Karaaslan çiftini kurtaran Alexander Eisenmann isimli Avusturyalı için de paylaşım yapan Kıran, "Avusturya'nın Salzburg kentindeki sel felaketinde suya kapılan vatandaşlarımızı hayatı pahasına kurtaran komşuları Alexander Eisenmann'a en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Alexander Bey'in insani sorumluluk bilinciyle gösterdiği kahramanlık takdire şayan." ifadelerine yer verdi.