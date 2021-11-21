Türk okçuluğu Brüksel'de

İki kuruluşun birlikte yürüttüğü Kemankeş Projesi kapsamında, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Macar asıllı Viktoria Angel, katılımcılara geleneksel ve modern Türk okçuluğunu tanıttı, eğitimler verdi.

AA muhabirine Türkçe açıklama yapan Angel, "Kemankeş Projesi için 3 sene önce geleneksel Türk okçuluğunu öğrendim. Macaristan'da geleneksel okçuluk dersleri veriyorum." dedi.

Okçuluk sporunun Türk tarihi ve kültüründeki yeri hakkında bilgilerin verildiği etkinlik, her yaştan katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Katılımcıların çoğunun ilk defa ok atma tecrübesini yaşadığı etkinliğin sonunda yapılan yarışmada başarılı olanlara ok ve yaylardan oluşan setler hediye edildi.

Türkiye ile AB'yi yakınlaştıran etkinlikler

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla Adam da AA muhabirine, şahsi ilgisi için etkinliğe katılarak ok atmayı denediğini belirterek, "Zordu ama keyif aldım." dedi.

Bu tür etkinliklerin Türk ve Avrupa halkları arasında köprü kurmak ve kültürel ilişkileri geliştirmek için önemli olduğuna dikkati çeken Adam, "Son dönemde 'yumuşak diplomasi' diyebileceğimiz, Türkiye ile Avrupa Birliği'ni yakınlaştıran organizasyonların arttığını görmek güzel." ifadesini kullandı.

YEE'nin Brüksel'de Türkçe dersler vermesinin de bu kapsamda önemli olduğunu vurgulayan Adam, kendisinin de daha önce Türkçe öğrenmek için dersler aldığını kaydetti.

1892'de kurulan Royal Guoden Pijl Okçuluk Kulübü'nde düzenlenen etkinliğin gelecek senelerde de yapılması planlanıyor.