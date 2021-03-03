Türk SİHA'ları Alman basınında: 'Kaçmak için 7 saniyeniz var'

Dağlık Karabağ'da da başarısını kanıtlayan Türk SİHA'larını dünya basını dilinden düşürmüyor. Alman basınında övgüyle bahsedilen SİHA'lara ilişkin, "Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. ABD basını ise Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı.