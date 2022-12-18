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Türkiye, Almanya ve Yunanistan'dan Brüksel'de üçlü görüşme

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Belçika'da üçlü görüşme yaptı.

Avrupa 18.12.2022, 14:34
Türkiye, Almanya ve Yunanistan'dan Brüksel'de üçlü görüşme

Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.

#Türkiye #Almanya #Yunanistan
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