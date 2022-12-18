Türkiye, Almanya ve Yunanistan'dan Brüksel'de üçlü görüşme
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Belçika'da üçlü görüşme yaptı.
Avrupa 18.12.2022, 14:34
Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.
Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.
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