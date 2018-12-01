Türkiye'den Almanya'ya 10 bin işçi yalanı..

OBM isimli firmanın Türkiye'den Almanya'ya işçi götüreceği yönünde Türk basınında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yapan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Alman hükümetinin OBM İnsan Kaynakları şirketiyle Türk işgücü alımı konusunda herhangi bir anlaşma içinde olmadığını belirtti.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada Almanya'ya giriş vizesi ve çalışma izni başvurusu konusunda mevcut düzenlemelerin değişmeden sürmekte olduğu kaydedildi.

OBM İnsan Kaynakları şirketinin 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götüreceği ileri sürülmüştü.

KAynak: Ajanslar