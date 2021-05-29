Türkiye'den Hırvatistan'daki huzur evine donanım desteği

TİKA'dan yapılan açıklamada, yaşlı ve hasta bakımı için yaklaşık 39 bin avro değerinde donanım desteği sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Ksaver Huzur Evi'ne sanayi tipi çamaşır makinesi, hasta yıkama sedyesi ve yatak hibe edildiği aktarıldı.

Huzur Evi Müdiresi Snjezana Bubenik, teslim töreninde yaptığı açıklamada, söz konusu desteğin kurumun çalışmalarını kolaylaştıracağını anımsatarak, Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Bubenik, desteğin, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki dostluğun göstergelerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

AA